Furkan Soyalp kimdir?

Başakşehir'e transfer olan yıldız Futbolcu'nun kariyeri ve hayatı sosyal medyada gündem oldu. Bursaspor'da parlayak genç futbolcunun hayatını sizler için derledik.
Furkan Soyalp 12 Haziran 1995, Ankara, Türk futbolcudur. Orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Bursaspor'da forma giydi. Bursaspor'da iken, Süper Lig'de ilk kez 19 Mayıs 2013 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı forma giydi. İki kere Bandırmaspor'a kiralık gittikten sonra Bursaspor'a döndü ve A takımda düzenli olarak forma giymeye başladı.
|Sezon
|Tarih
|PD
|Bonservis
|Yapılacak değişim
|19/20
|1 Tem 2019
|Bursaspor
|Başakşehir
|450 Bin €
|Bedelsiz
|Transfer geçmişi
|16/17
|12 Oca 2017
|Bandırmaspor
|Bursaspor
|200 Bin €
|Kiralıktan geri döndü
|16/17
|1 Ağu 2016
|Bursaspor
|Bandırmaspor
|300 Bin €
|Kiralık
|15/16
|1 Tem 2015
|Bursaspor U21
|Bursaspor
|100 Bin €
|-
|14/15
|30 Haz 2015
|Bandırmaspor
|Bursaspor U21
|100 Bin €
|Kiralıktan geri döndü
|14/15
|6 Oca 2015
|Bursaspor U21
|Bandırmaspor
|100 Bin €
|Kiralık
|13/14
|1 Tem 2013
|Bursaspor U18
|Bursaspor U21
|100 Bin €
|-
|12/13
|1 Tem 2012
|Bursaspor U17
|Bursaspor U18
|50 Bin €
|-
|11/12
|1 Tem 2011
|Bursaspor U16
|Bursaspor U17
|-
|-
|10/11
|5 Oca 2011
|Merinosspor Alt
|Bursaspor U16
|-
|Bedelsiz
|10/11
|28 Eki 2010
|Osmanlıspor Alt
|Merinosspor Alt
|-
|Bedelsiz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN FURKAN SOYALP AÇIKLAMASI
Medipol Başakşehir'den gelen açıklamaya göre; "Kulübümüz, son olarak Bursaspor kulübünde oynayan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Furkan Soyalp’e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
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