Fürth - Bochum maçı rakamları

Almanya 2. Bundesliga maçında Fürth ile Bochum, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:30. Fürth 19 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Bochum 16 puanda ve 7. sırada. Fürth son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bochum son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 208 kodlu maçı oynayanlar; Fürth galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Bochum galibiyet oranı 2.50. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fürth son hafta oynanan Heidenheim 1846 maçında 1-1 berabere kaldı.

Bochum ise Regensburg karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Fürth, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fürth, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Bochum ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bochum, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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