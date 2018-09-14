Fürth - Holstein Kiel karşılaşma önü

Almanya 2. Bundesliga maçında Fürth ile Holstein Kiel, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Fürth 8 puanla 5. sırada, Holstein Kiel 8 puanla 3. sırada bulunuyor. Fürth, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Holstein Kiel, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 311 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fürth kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Holstein Kiel sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Fürth son hafta oynanan Heidenheim 1846 maçında 1-1 berabere kaldı.

Holstein Kiel ise Eintracht Braunschweig maçında 6-2 kazandı.

Fürth, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Fürth, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Holstein Kiel, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Holstein Kiel 3 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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