Fürth - Paderborn rakamlar

Almanya 2. Bundesliga maçında Fürth ile Paderborn, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:00. Fürth 4 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Paderborn 3 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Fürth, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Paderborn son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 259 kodlu maçı oynayanlar; Fürth galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Paderborn galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Fürth önceki hafta Eintracht Braunschweig mücadelesinde 0-1 kazandı.

Paderborn ise St. Pauli maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Fürth, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Paderborn, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Paderborn 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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