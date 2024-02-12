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        Haberler Magazin Füruzan'ın cenaze töreni belli oldu - Magazin haberleri

        Füruzan'ın cenaze töreni belli oldu

        Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden Füruzan, 92 yaşında hayata veda etmişti. Sanatçının cenaze törenine dair detaylar açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:57
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        Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan yaşamını yitirmişti.

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        92 yaşında vefat eden usta edebiyatçı Füruzan (Feruze Çerçi) için 14 Şubat'ta İstanbul'da anma töreni düzenlenecek.

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        Yapı Kredi Yayınları'dan yapılan açıklamada "İlk kitabı Parasız Yatılı'dan bu yana okurlarda derin izler bırakan, toplumsal acıları kendine özgü duyarlıklarla bir dil ve edebiyat olayına dönüştüren Füruzan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

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        Füruzan için 14 Şubat'ta 11.00'de Yapı Kredi Kültür Sanat Loca’da anma töreni düzenlenecek. Yazarın cenazesi 16 Şubat'ta Nevşehir Hacıbektaş'ta toprağa verilecek.

        #Füruzan

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