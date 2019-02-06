Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Futbol Takımı'mızda üç dönem görev yapan, eski Türkiye Futbol Direktörü ve Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Fatih Terim'e, Terim ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki başsağlığı mesajında da "Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in babası Sayın Talat Terim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Kulübünün taziye mesajında ise şunlar kaydedildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Talat Terim’e Allah'tan rahmet, Fatih Terim başta olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Demir Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında ölen babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, sayın Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.
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