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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için eski takımları Chelsea, Porto, Newcastle United, Everton, Bournemouth ve dünya futbolundan taziye mesajları geliyor. İşte Dünya futbolunun acı kaybı Christian Atsu için yazılanlar...

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  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye'deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetenekli bir oyuncu ve özel bir insan. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve taraftarlarımız tarafından her zaman sevgiyle hatırlanacak. Huzur içinde uyu Christian"
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "Christian Atsu'nun Türkiye'de meydana gelen depremin ardından vefat haberinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları, Hatayspor ve bu olaydan etkilenen herkesle birlikte"
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "Chelsea'deki herkes, eski oyuncumuz Christian Atsu'nun trajik ölümünü öğrenince yıkıldı. Düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    Gana Futbol Federasyonu, Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için taziye mesajı yayımladı.
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    Premier Lig'den paylaşılan mesajda, "Christian Atsu'nun Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz ve taziyelerimiz Christian'ın ailesi, arkadaşları ve bu trajik olaydan etkilenen herkesle birliktedir." denildi.
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "Malaga'da 2015-2016 sezonunda oynayan Christian Atsu'nun hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduk. Huzur içinde yat Christian
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    FIFA, Hatayspor'un Christian Atsu ile ilgili yaptığı sosyal medya hesabındaki paylaşımına, Christian'ın ailesine, arkadaşlarına ve Hatayspor için taziye dilekleriyle ilgili notunu yazdı.
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

    "Christian Atsu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Düşüncelerimiz bu zamanda ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte"
  • Futbol dünyasından Christian Atsu mesajları!

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