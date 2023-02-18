"2013 şampiyonlarımızdan Christian Atsu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle aldık. Mekanı cennet olsun. Türkiye ve Suriye'deki depremin tüm kurbanlarına ilettiğimiz bir mesaj olarak aile ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz"