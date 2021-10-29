Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 11'inci, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de ise 10. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

30 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

31 Ekim Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

Spor Toto 1. Lig

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Manisa FK-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Eyüpspor-MKE Ankaragücü (Eyüp)

31 Ekim Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Altaş Denizlispor-Kocaelispor (Denizli Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)

1 Kasım Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bitci Timsah Park)

20.00 Adanaspor-Altınordu (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Uşakspor-Pendikspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Akhisarspor (Kırşehir Ahi)

14.00 Nazilli Belediyespor-Isparta 32 Spor (Nazilli İlçe)

14.00 Ankara Demirspor-Tarsus İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Şanlıurfaspor-Bucaspor 1928 (Şanlıurfa GAP)

19.00 Eskişehirspor-Anagold 24Erzincanspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

Kırmızı Grup:

31 Ekim Pazar:

13.00 Serik Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Kahramanmaraşspor-Ankaraspor (Ceyhan İlçe)

14.00 Sivas Belediyespor-Somaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Silahtaroğlu Vanspor FK (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sarıyer-Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Ergene Velimeşespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Turgutluspor-İnegölspor (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Çorum FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

18.00 Diyarbekirspor-Afjet Afyonspor (Diyarbakır)

1 Kasım Pazartesi:

19.00 Sakaryaspor-Niğde Anadolu FK (Yeni Sakarya Atatürk)

TFF 3. Lig

1. Grup:

31 Ekim Pazar:

13.30 Sancaktepe Futbol Kulübü-Batman Petrolspor (15 Temmuz)

14.00 Karaman Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Kemal Kaynaş)

14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Fatsa Belediyespor (7 Ocak)

14.00 Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Formül Erbaaspor (Polatlı İlçe)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Elazığspor (Nevşehir Gazi)

14.00 Kahta 02 Spor-Hendekspor (Kahta İlçe)

14.00 Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor (Müjdat Gürsü)

2. Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

14.00 Bitexen Düzcespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kızılcabölükspor (Şile)

14.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Hacettepe (Darıca İlçe)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-68 Aksaray Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 52 Orduspor FK-İskenderunspor (Yeni Ordu)

14.00 Altındağspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Çubuk İlçe)

14.00 Yomraspor-Bayrampaşaspor (Yomra İlçe)

14.00 Çarşambaspor-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü (Çarşamba Şehir)

3. Grup:

31 Ekim Pazar:

14.00 Belediye Derincespor-Ceyhanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Karşıyaka-Karbel Karaköprü Belediyespor (İzmir Atatürk)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Çankaya Futbol Kulübü (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Modafen-Edirnespor (Alemdağ)

14.00 Mardin 1969 Spor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Mardin 21 Kasım)

14.00 İçel İdmanyurduspor-Kardemir Karabükspor (Tarsus Şehir)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gümüşhanespor (Başpınar)

14.00 Esenler Erokspor-Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği (Esenler Erokspor)

19.00 Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecik (Fethiye İlçe)