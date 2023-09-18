Futbol hakkında 40 sansasyonel gerçek! Belki de daha önce hiç duymadınız
Takımların insanlar yerine robotlardan oluştuğu RoboCup Soccer adında bir futbol müsabakası olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en popüler sporu olan futbolun, yüzyıllar öncesine dayanan zengin ve büyüleyici bir tarihi vardır.
Antik Çin askeri tatbikatlarından İngiltere'deki kaotik mafya futboluna kadar futbolun kökleri, ilgi çekici olduğu kadar çeşitlidir. Futbolun derinliklerine indikçe, bu güzel oyunun evrimine, kurallarına ve tuhaflıklarına ışık tutan 40 sansasyonel gerçeği keşfedeceksiniz. Öyleyse hayali kramponlarınızı bağlayın ve futbol dünyasını daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye hazırlanın. İşte futbol hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız 40 gerçek…
Futbolun en eski biçimlerinden biri, M.Ö. 200 ila 300 yıllarına dayanan eski bir Çin askeri tatbikatı olan Tsu Chu'dur.
Antik futbolun bir başka (ve daha benzer) biçimi İngiltere'deki mafya futboludur. Çok az kurala sahip olması ve sıklıkla çok fazla oyuncuyla oynanması nedeniyle bu sporu oynamanın kaotik bir yoluydu. Bu, Orta Çağ'da ülkede neden yasaklandığını açıklıyor.
İngiltere'den bahsetmişken, modern futbol 1863'te orada icat edildi.
Futbolcuların ayakkabılarının veya kramponlarının, çim üzerinde koşarken kaymasını önlemek için altlarında çiviler bulunur.
İki yarıya bölünmüş bir futbol maçında toplam 90 dakika vardır. Ancak, sakatlanan oyuncularla ilgilenmek, hakemlerin çağrılarını kontrol etmek ve oyunu geciktiren diğer şeyler için harcanan zamanı telafi etmek amacıyla 90. dakikadan sonra uzatma verilebilir.
Bir futbolcunun bir maçta birden fazla gol atması durumunda farklı terimler kullanılır. Ancak en yaygın olanları ise Brace (iki gol) ve hat tricktir (üç gol).
Bir takımın sahaya çıkmasına izin verilen maksimum futbolcu sayısı 11, minimum sayı ise yedidir; yediden az olması hükmen mağlup sayılır.
Futboldaki pozisyonlar forvet, orta saha, defans ve kalecidir. Ancak bu futbol pozisyonlarının alt türlerinin olduğunu da belirtmekte fayda var. Forvet oyuncular söz konusu olduğunda bazı örnekler merkez forvet, ikinci forvet ve kanat oyuncusudur.
Salonda futbol suni çimde, futsal ise sert zeminde oynanıyor. Bunun yanı sıra, iki futbol türü de zaman, oyuncu sayısı ve hatta kullanılan top açısından farklılık gösterir!
Bir futbolcu veya kaleci ceza alanı içinde faul yaptığında, rakibe, kalenin hemen önünde, 12 yarda (10,97 m) uzaklıktaki bir noktadan yapılacak bir penaltı vuruşu verilir. Penaltı vuruşuna karşı tek savunma hattı kalecidir.
Rakibin faul veya ihlal yapmasının ardından verilen serbest vuruşlar genellikle ceza sahası dışında yapılır. Ancak içeriden serbest vuruş yapıldığı nadir durumlar da vardır. Buna, gol atılmadan önce başka bir oyuncunun topa dokunmasını gerektiren bir serbest vuruş türü olan endirekt serbest vuruş denir.
Bir futbol takımının maç başına beş oyuncu değişikliği hakkı olabilir, ancak yalnızca üç oyuncu değişikliği fırsatı vardır; bu, beş oyuncu değişikliğinin tümünü kullanmak için aynı anda birden fazla oyuncu değişikliğinin gerekli olduğu anlamına gelir.
Birçok spor kapalı alanda oynanırken, futbol öncelikle açık alanda oynanır. Bu, bazı futbol maçlarının yağmur veya kar yağdığında bile oynandığı anlamına gelir; hava koşulları nedeniyle maçlar nadiren iptal edilir.
RoboCup Soccer adında oyuncuların insan yerine robot olduğu bir futbol müsabakası var.
Kaleci (veya kaleci) bir futbol maçında ellerini kullanabilir, ancak yalnızca ceza sahası içindeyken.
"Hentbol", bir futbolcunun oyun sırasında ellerini veya kollarını kullanması durumunda meydana gelen fauldür.
Dikkatsiz faul yapmak, aşırı kutlama yapmak gibi durumlarda futbolcuya uyarı olarak sarı kart veriliyor.
Bir oyuncuya maçta ikinci sarı kart verildiğinde, bu kart kırmızı karta yükseltilir. Daha sonra oyuncunun oyunu terk etmesi gerekir.
Ancak hemen kırmızı kart verilebilir. Bunun olası nedenlerinden bazıları, bir futbolcunun kasıtlı olarak rakibini yaralaması veya saldırgan bir dil kullanması olabilir.
Hakemler, ellerini kullanarak kaleyi bozmaya çalışan bir futbolcuya kırmızı kart da verebilir. Daha sonra bazı durumlarda rakip daha sonra penaltı vuruşuyla ödüllendirilir.
Penaltı vuruşları genellikle gol atmak amacıyla yapılır ancak tek seçenek bu değildir. Ayrıca penaltı vuruşu yaparken topu başka bir oyuncuya da verebilirsiniz.
Futbolcuların uzun çorap giymesinin nedeni tekmeliklerini yerinde tutmaktır. Tekmelikler, müdahaleden kaynaklanan yaralanmaları önlemek için özellikle önemlidir.
Futbol daha çok futbol olarak anılır, ancak rugby'ye daha çok benzeyen Amerikan futbolu ile aynı değildir.
Futbol maçları berabere bitebilir. Ancak eleme usulü oynanması durumunda, yarıya bölünen ilave 30 dakika daha verilir. Maçın yine beraberlikle sonuçlanması halinde, kazananı belirlemek için penaltı atışları yapılır.
Gol atmanın en zorlu ama dikkat çekici yollarından biri bisiklet vuruşudur. Bu, bir futbolcunun sanki ters takla atmaya çalışıyormuş gibi zıplamasını ve topa havada tekme atmasını gerektiren akrobatik bir harekettir.
1904 yılında kurulan bir futbol organizasyonu olan FIFA'nın, Birleşmiş Milletler'den (BM) daha fazla üyesi bulunmaktadır.
Dünya Kupası, dünyanın en çok beklenen spor etkinliklerinden biridir. Bu uluslararası futbol maçı yalnızca dört yılda bir gerçekleşir.
Kaleci olmayan futbolcular, topun saha dışına çıkmasıyla oluşan taç atışı sırasında yalnızca ellerini kullanabilirler.
Ancak taç atışlarının püf noktası şu: Futbolcular topu iki eliyle ve her iki ayağıyla yere basarak havaya atmalıdır. Taç atışları sırasında da gol atılmasına izin verilmez!
Bir futbol sahasında köşe bayrağının amacı, topun kenar çizgisini mi yoksa kale çizgisini mi geçtiğini bilmektir; bu da hakemlerin bunun taç atışı mı yoksa köşe vuruşu mu olduğuna karar vermesine yardımcı olur.
Video yardımcı hakem (VAR), anında tekrar sağlayan bir kameradır ve futbol maçlarında hakemlerin oyun sırasında doğru kararları vermesini sağlamak için kullanılır.
Doğrudan köşe vuruşundan atılan gollere Olimpiyat golü "Olimpico" adı verilir.
Futbol oyunları yazı tura atılmasıyla başlar. Kazanan daha sonra topu önce alıp almayacağına veya ilk yarıda futbol sahasının hangi tarafına saldıracağına karar verme ayrıcalığına sahip olur. Yazı tura atmayı kazanan kişi iki seçenekten yalnızca birini seçebilir.
Bir futbol takımının bir sezonda üç büyük kupa almasına üçlük denir.
2009 yılında Liverpool ile Sunderland arasında oynanan maçta sahaya atılan bir plaj topu şutu sektirerek Sunderland'in golünü atmıştı. Kurallardaki bir tuhaflık nedeniyle topun oyunda olduğu kabul edildiğinden, tartışmalara rağmen gol geçerli oldu.
Tartışmalı gollerden bahseden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı ellerini kullanarak bir gol atmıştı. "Tanrının Eli" olarak anılan gol, hakemin golün Maradona'nın kafasından çıktığını düşünmesi üzerine izin verildi.
Ofsayt kuralı, futbolcuların kaleye asılmasını veya kale direğinin yanında haksız gol atmak için beklemesini önlemek için konuldu.
Nadir de olsa kalecilerin gol atmasına izin veriliyor. En yaygın ama en zor yol, takımın kalecisi tarafından ceza alanı içinden yapılan kale vuruşudur.
Knuckleball, topa vurmanın bir yoludur, dolayısıyla daha az dönüşe sahiptir, bu da düz bir atış yerine zikzak yolu olan bir atışla sonuçlanır. Topun öngörülemeyen yörüngesi nedeniyle kaleci tarafından blok yapılması daha zordur.
Futbolcular pas verirken veya şut çekerken sıklıkla iç ayağını kullanırlar. Ancak dış ayak ve hatta taban bile topu kontrol etmek için kullanılabilir!
Futbol dünyasında bu çok ciddi bir iş değil; dudak uçuklatan anlarla ve göz kamaştırıcı şovmenlikle dolu bir gösteri.
Yer çekimine meydan okuyan bisiklet vuruşundan, mafsalın öngörülemeyen zikzak yoluna kadar, oyuncuların sahada yaptığı sihir numaralarının üzerindeki perdeyi kaldırdık.
Bu nedenle, bir dahaki sefere bir futbol maçı izlediğinizde bunun sadece bir oyun olmadığını, oyuncuların sanat ve yetenekleriyle dünyayı hayran bırakacakları bir sahne olduğunu unutmayın.