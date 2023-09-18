Futbol hakkında 40 sansasyonel gerçek! Belki de daha önce hiç duymadınız

Knuckleball, topa vurmanın bir yoludur, dolayısıyla daha az dönüşe sahiptir, bu da düz bir atış yerine zikzak yolu olan bir atışla sonuçlanır. Topun öngörülemeyen yörüngesi nedeniyle kaleci tarafından blok yapılması daha zordur.

Futbolcular pas verirken veya şut çekerken sıklıkla iç ayağını kullanırlar. Ancak dış ayak ve hatta taban bile topu kontrol etmek için kullanılabilir!

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Futbol dünyasında bu çok ciddi bir iş değil; dudak uçuklatan anlarla ve göz kamaştırıcı şovmenlikle dolu bir gösteri.

Yer çekimine meydan okuyan bisiklet vuruşundan, mafsalın öngörülemeyen zikzak yoluna kadar, oyuncuların sahada yaptığı sihir numaralarının üzerindeki perdeyi kaldırdık.

Bu nedenle, bir dahaki sefere bir futbol maçı izlediğinizde bunun sadece bir oyun olmadığını, oyuncuların sanat ve yetenekleriyle dünyayı hayran bırakacakları bir sahne olduğunu unutmayın.