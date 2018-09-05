Yeni Malatyaspor'un genç yeteneği 17 yaşındaki Volkan Vural, sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbol bırakmak durumunda kaldı. Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu tarafından takip edilip beğenilen Genç Vural'ın şu anda en büyük hayali hayranı olduğu Galatasaray'ın yıldız kaleci Muslera ile tanışıp, imzalı bir formasını giyebilmek.

Volkan Vural, futbol kariyeri ile ilgili şunları anlatıyor: "13 yaşında Malatyaspor amatörde başladım, maçlara çıktım. 15 yaş kategorisinde çıktığımız ilk maçımızda bizden sonra Trabzonspor-Bucaspor maçı vardı. Trabzonspor'un Altyapı Sorumlusu Sadi Tekelioğlu maçımızı izledikten sonra gelip beni istemiş. İstediği maçta 3 gol atıp 2 asist yapmıştım."

Futbol tutkusunun etkisiyle eğitim hayatını spor lisesinde devam ettiren Vural, yolunun bir kez daha Trabzonspor ile kesiştiğinden şöyle bahsediyor: "Okulda ilk yılımdı. Okulumuzun arkasında halı sahamız vardı. Arkadaşlarımla sürekli oynadığım bir futbol oyunu vardı. Gol atan birini çıkarıyordu. Gol attılar beni çıkardılar. Sahanın obür tarafına geçerken bizim okulun yurdunda müsabakaları olan Trabzonspor'un hocaları beni yine çağırdılar. Kulübümü sordular. Aradan 2 ay geçtikten sonra okulun müdürünü aradılar, Trabzona çağırıp izlemek istediler. Sakatlandım, gidemedim."

Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Vural, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Yeni Malatyaspor'da birkaç maça çıkan Vural'a tümör teşhisi konuldu. Vural, "Sağ ayağımda fibula kemiğinde tümör teşhisi koydular. Şu an Ankara Onkoloji hastanesinde tedavisi devam ediyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarıyım. En sevdiğim futbolcu kaleci Muslera. Hayalim onunla tanışabilmek, imzaladığı bir formasını giyebilmek" şeklinde konuştu.

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