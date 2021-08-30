Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu'yu aynı skorla mağlup etti.
Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.
TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0
Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0
Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4
Bursaspor-Eyüpspor: 0-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Manisa: 0-3
Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3
İstanbulspor-Altınordu: 3-0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|3
|3
|0
|0
|9
|0
|9
|2.EYÜPSPOR
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|9
|3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|3
|3
|0
|0
|8
|3
|9
|4.TUZLASPOR
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|7
|5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|6
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|6
|7.MKE ANKARAGÜCÜ
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|5
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|4
|9.KOCAELİSPOR
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|4
|10.YILPORT SAMSUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|3
|11.İSTANBULSPOR
|3
|1
|0
|2
|6
|6
|3
|12.BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|13.MENEMENSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|3
|14.ADANASPOR
|3
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|15.BURSASPOR
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|1
|16.ALTINORDU
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|1
|18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|0
|19.DENİZLİSPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|0
- 4. hafta programı
Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)
Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
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