Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig'in 11. haftası tek maçla, 3. Lig'in 10. haftası ise 1, 2 ve 3. grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor: 1-1
- Misli.com 3. Lig
1. Grup:
Payasspor-Artvin Hopaspor: 2-3
Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Manisaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-3
Bucaspor-Kızılcabölükpor: 3-0
1877 Alemdağspor-Nevşehir Belediyespor: 2-1
Ofspor-Antalya Kemerspor: 1-1
Diyarbekirspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0
2. Grup:
Tekirdağspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Karaman Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-İskenderun FK: 1-0
Yomraspor-Mardin Fosfatspor: 0-0
Fethiyespor-Kahta 02: 2-0
Nazilli Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Ağrı 1970: 1-0
Yozgatspor 1959-Tokatspor: 0-0
3. Grup:
Şile Yıldızspor-Çatalcaspor: 0-1
Altındağspor-Cizrespor: 3-0
Erbaaspor-Elazığ Karakoçan FK: 0-1
Isparta 32-Gölcükspor: 2-1
Karşıyaka-Somaspor: 0-1
Batman Petrolspor-Çarşambaspor: 1-3
İçel İdmanyurdu-Arhavispor: 3-0
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