Uzun olarak “elektronik spor” olarak ifade edilebilen e-Spor, başta League of Legends olmak üzere çevrimiçi oynanabilen Dota 2, CS:GO, FIFA ve Wolfteam, PUBG, Fortnite gibi oyunlar üzerine kurulu bir sanal alan. En basit dille bilgisayar oyunlarının profesyonel liglere katılan profesyonel oyuncular tarafından oynanması olan e-Spor, dünyada futbol ve basketboldan sonra en çok izlenen spor alanı. Riot Games'in ülke müdürü Bora Koçyiğit Türkiye'de futboldan sonra en çok e-Spor'un izlendiğini dile getiriyor. YouTube ve Twitch üzerinden 60 bini aşan tekil izleyici, şampiyonluk maçlarında da 1 milyon tekil izleyiciye kadar çıkabiliyor. 158 ülkede araştırmalar yapan PWC'nin 2018 araştırmasına göre e-Spor, market büyümesinde basketbol (3), futbolu (2) geride bırakarak birinci sıraya yerleşti bile! 14-34 yaş arasındaki insanlar arasında yapılan araştırmada akıllı telefon kullanımı yüzde 96 oranına yükselmişken televizyon kullanma oranı yüzde 81'e kadar geriledi. Yeni nesil kendi alanını yaratırken akıllara orta ya da uzun vadede futbol ve basketbolun eski popülaritesini kaybedip kaybetmeyeceği merak ediliyor. Basketbol ve e-Spor yorumcusu olan Kaan Kural, bu yükselişte dijitalleşmeye ve kültürlerüstü olmasına vurgu yapıyor. "Dijital oyunların en büyük avantajı fiziksel ya da coğrafi bir sınır tanımaması" diyen Kural, ekliyor: "e-Spor için futbol ayakkabısının olmasına, basketbol potasının, yüzme havuzu olmasına gerek yok. Bir bilgisayarın başında her türlüsünü yapabiliyorsun. Dijital hayat, hayatı nasıl kolaylaştırıyorsa espor da oyun oynamayı ve rekabetçiliği kolaylaştırıyor. Bu kadar hızlı gelişimin en büyük sebebi de bu. Kayseri, İstanbul ve Şili'deki biri aynı anda aynı oyunu oynayabiliyor. TWITCH'TEN ÖNCE TWITCH'TEN SONRA 2014 yılında Amazon, çevrimiçi yayın platformu olan Twitch'i kurduğunda birçok şey değişti. YouTube, Twitch'i takip ederek çevrimiçi yayın kategorisi olan Gaming YouTube'u kurdu ve pastadan pay almaya çalıştı. Yıllar önce Google'a "lol" yazıldığında "sesli gülmek" anlamına gelen "laughing out loud" ifadesiyle karşılaşırken bugün Google bize League of Legends önerisinde bulunuyor. Dünyada en çok takip edilen LoL bazı ülkelerin en meşhur sporu konumunda. Güney Kore'de olimpiyatlara katılan sporcular yerine e-Spor oyuncusu metroda duvarları süsleyebiliyor. Twitch ve YouTube'un da etkisiyle birçok oyun, dünya çapında turnuvalarla organize edilirken hem bireysel hem de kümesel bazda market değerleri de yükseliyor. Yayın yapmaya başlamadan öcne 6-7 yıl kadar başka işlerde çalıştığına ancak o dönemde de oyun oynadığını dile getiren Levent 'Levo' Balım, "İşten kalan vaktimin çoğunu bilgisayar oyunlarına harcıyordum, tatil günlerim de dahil. Geceleri arkadaşlarla oyuna dalıp işe uykusuz gitmişliğim çok olmuştur. Oyun oynamak benim için çocukluğumdan gelen bir tutku." diyor.

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Oyun yayınının etkisini sorduğumuz Kural yine fiziksel sınırın bulunmamasına dikkat çekerek şöyle söylüyor: "Streaming, doğal olarak bu sporculara ve bu spora daha yakın olmayı, daha birebir ilişki kurmayı, hem amatör hem de birebir seviyede çeşitli boyutları ve farklılıkları göstermeyi sağladı. Bu da gelişime çok ciddi katkı veriyor. Çünkü birebir iletişimde insanlara dijital olarak da olsa birebir dokunabilecekleri bir ortam yaratıyor. Bunu diğer sporlarda bulmak imkansız" Yayıncılık serüvenini anlatan Levo ise ilk olarak 2011 senesinde tanıştığına vurgu yapıyor. Tekniksel problemler nedeniyle hayalini geç gerçekleştirebildiğini dile getiren Levo, "2011 senesinde Dota turnuvası izlerken keşfettiğim Twitch ortamında insanların yayın açtığını ve oynadıkları oyunu muhabbetlerini insanlarla paylaştığını keşfettim. Ben de hayatını oyunlara adamış ve düzenli olarak 6 yaşından beri bilgisayar başında vakit geçiren birisi olarak yayın açmak istedim ancak o zamanki internet altyapısı bütün denemelerime rağmen buna izin vermedi. 2014 yılında oturduğum evin internet altyapısının yeterli olmasıyla birlikte hobi olarak deneme yayınlarını açmaya başladım. Bugün ise 500 bin takipçi ve 30 milyon canlı izlenme istatistiklerine kadar geldim" diye ekliyor. Yayıncılığa 2014'te adımını atan Thaldrin ise o zamandan bu yana Twitch üzerinden canlı yayınlar yapıyor. Profesyonel olduğu dönemde yayın yapmakta zorlandığını dile getiren Thaldrin, "Oyuncu olduğum dönemler ağırlık veremiyordum dolayısıyla düzensiz ilerliyordu ancak şu anda bütün odağım yayınlar üzerine. Bu da takipçilerimdem aldığım tepkilere yansıdı. Herkes bu durumdan memnun desem yeridir" ifadelerini kullandı. "BEBEKLİKTEN BU YANA OYUN OYNUYORDUM. İYİ OYNADIĞIM İÇİN GELEN TEKLİFLE BİR ANDA PROFESYONEL ARENAYA ADIM ATTIM" Bebekliğinden bu yana evinde bilgisayar sahibi olduğunu söyleyen Thaldrin, "Ender ve şanslı çocuklardan biriyim. Küçüklükten beri bilgisayar oyunlarıyla haşır neşirim. Profesyonellik sürecinde de farklı bir adım atmadım, iyi oynadığım için takımlardan teklif aldım ve bir anda profesyonel hayata atım atmış oldum" diyor. AMATÖRLÜK İLE PROFESYONELLİK ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR? Profesyonel arena ile amatör dünyayı kıyaslamasını istediğimizde ise aralarında tek bir benzer nokta olduğunu, onun da oyun oynamak olduğunu dile getiren Thaldrin, "Geri kalan her şey çok farklı. Özellikle de bunu bir iş olarak benimseyerek yapınca. Örneğin severek, eğlenerek oynadığınız oyun artık aynı keyfi vermiyor, çünkü aşırıya varan düzeyde fazla oynuyorsunuz ve hedefiniz oluyor. Bu hedef de kendinizi daha da geliştirmek. Ancak amatörce oynarken bu tarz bir gaye gütmüyorsunuz, sadece zevkine oynuyorsunuz" yanıtını veriyor. Profesoynel e-Spor takımları artık milyon doları bulan uluslararası transferler yapmaya başladı. Güney Kore'nin popüler bir oyuncusu, ABD'den gelen teklifle kendini bir anda yeni takım arkadaşlarıyla Kaliforniya'daki bir evde günde 14 saat antrenman yaparken bulabiliyor. Peki Türkiye'de durum ne? Bireysel antrenmanlar ile takım antrenmanlarının farklı olduğuna dikkat çeken Thaldrin, "Değişmeyen tek şey takım antrenmanlarıdır. Bu da günde en az 3 en fazla 9 olmak üzere değişkenlik gösterebilir. Büyük bir turnuva yaklaştığında antrenman süresi de artar. Bireysel antrenman ise kişiye bağlıdır. Günde 1 saat de olabilir 10 da. İyi bir oyuncu olmak isteyen kişiler bütün vaktini kendini geliştirmeye adamalıdır." ifadelerini kullanıyor. Peki milyon dolarları bulan ödüllerin verildiği turnuvalara hazırlık süreçleri hangi aşamalardan oluşuyor? Bütün oyuncuların aynı evde yaşadığını dile getiren Thaldrin, "Lig süresince tüm oyuncular aynı evde yaşıyor böylece antrenmanlar hem daha verimli hem daha sağlıklı oluyor. Turnuvaların, yani finallerin yaklaşması sadece antrenman temposunun artmasına sebep oluyor, o kadar" diyor. Profesyonel arena, yayıncılık derken araya bir de üniversite eğitimini sığdıran Thaldrin'e zorlanıp zorlanmadığını soruyoruz. "Açıkçası çok zor oldu ancak bira da şanslıyım çünkü okulumun ilk dönemi, sezon arasına denk geldiği için e-Spor kariyerimi pek etkilemiyordu. Bu nedenle okulun ilk dönemine devam edip ikinci dönemi dondurdum. Bu şekilde de okulda oldukça ilerledim" yanıtını veriyor. İNSANLAR NEDEN OYUNU OYNAMAK YERİNE, OYNAYANLARI İZLEMEYİ TERCİH EDİYOR? "YAYINCI SENİN YAŞADIĞIN DENEYİMİ FARKLI BOYUTTA SUNUYOR" Streamlabs'in araştırmasına göre 2017'nin ikinci çeyreğinde Twitch üzerinde oyun yayına yapan yayıncı sayısı 15 bini aşmış durumda. Aynı dönemde YouTube üzerindeki yayıncı sayısı da 9,300. Techcrunch'ın raporune göre 2016'dan 2017'ye gelindiğinde yayıncılara yapılan bağış oranı da yüzde 20 artarak 101 milyon dolara ulaşmış durumda. Peki bu pazar nasıl oluştu? İnsanlar oyunu oynamak yerine oynayanları izlemeyi neden tercih ediyor? Kural'a göre yayıncıyı izlemek, oyunu en iyi şekilde oynayıp hikayesini görmek gibi: "Daha doğrusu bir öğretmenden eğitim almak, işi öğrenmek, antrenman gibi biraz da. Antrenörün tenis dersi vermesi gibi yayıncı da aslında oyunu veriyor aynı zamanda bir performans da sağlıyor. Oyun oynarken espri yapıyor, oyunla ilgili detay veriyor, farklı boyut katıyor, senin yaşadığın deneyimi farklı yaşayıp sana farklı bir deneyim sunuyor. Oynamak kadar eğlenceli çünkü oyun deneyimi böyle bir şey." İnsanları neden oynamak yerine kendisini izlemeyi tercih ettiğini sorduğumuz Levo, bunun altında yatan nedenin oyunu üst düzeyde oynayan biriyle etkileşim kurmak olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Genelde samimiyetim ve oynarken verdiğim tepkilere çok olumlu yorumlar alıyorum. İnsanların oynamak yerine yayıncıları izleme sebebi ise futbol ve basketbol izleyicisiyle aynı. Oyunu en üst düzeyde oynayan futbolcuyu, basketbolcuyu izlemek nasıl hoşunuza gidiyorsa yine aynı şekilde oyunları üst seviyede oynayan oyuncuları izlemekten keyif alıyorlar. Messi'nin maçını izleyebilirsiniz belki ama aynı zamanda hem izleyip hem onunla konuşabildiğiniz bir ortam düşünün :)" Peki yayıncılık herkesin harcı mı? Diğer bir deyişle yayıncılığa başlayan herkes, geçimini buradan sağlayabilir mi? "Her bireyin geçim skalası farklıdır" diyor Thaldrin. "Oyunculuk veya yayıncılık sektöründeki ne kadar başarılı olduğunuz sizin geliriniz ile doğru orantılıdır. Bu sebeple herkes adına iyi bir seçenek olacağını söylemem yanlış olur. Hem kişinin beklentilerine hem de başarısına göre değişir"