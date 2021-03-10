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Futbol ve golfü bir araya getiren "Futgolf" Türkiye'de yaygınlaşıyor

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Levent Baş, futgolfün, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok hızlı büyüyeceğini söyledi.

Futbol ve golfü bir araya getiren
AA

Baş, AA muhabirine, futgolfün golfün bir alt sporu olduğunu, golf kurallarıyla oynadığını ve futbol topunun kullanıldığını belirtti.

Deliklerin golf deliğine göre daha büyük olduğunu, oyunun 9 veya 18 delikli sahalarda oynandığını kaydeden Baş, şöyle konuştu:

"Her deliğin PAR'ları var yani metreye, zorluk derecesine göre, bu deliği kaç vuruşla bitirmeniz gerektiği PAR'larla belirleniyor. Günün sonunda on sekiz deliği en az vuruşla tamamlayan oyuncu birinci oluyor. Sopa yerine de bacaklarımızı kullanıyoruz. Bunun dışında her şey golf kurallarıyla oynanan bir oyun, golf sahalarında oynanan bir oyun. Türkiye’de yaklaşık 4 sene önce başladı ve iki sene önce derneğimizin kurulmasıyla aslında çok daha organize olmaya başladık ve oyuncu sayımız gitgide artmaya başladı."

- "Türkiye'de de çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz"

Baş, Türkiye genelinde 300 kadar oyuncunun İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya’da ve Bodrum'daki sahalarda futgolf oynadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’de yeni ama dünyada çok hızlı büyüyen bir spor. Mesela Amerika’da 500’den fazla saha, 15 bine yakın oyuncu var. Türkiye’de de çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz. Çünkü başlaması çok kolay bir spor, bazı kişiler belki nerede oynayabiliriz nasıl başlayabiliriz diye düşünebilirler, sürekli oyunlarımız oluyor. Bir futbol topu, ayağınızda bir halı saha ayakkabısı çok rahatlıkla hemen başlayabileceğiniz bir spor aslında. Tamamen bizle, derneğimizle temasa geçerek çok hızlıca başlayabilirler. Maliyet olarak da çok hızlı başlanabilir bir spor."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle turnuvalarını ertelediklerini kaydeden Baş, "Yasakların olmadığı dönemlerde açık hava sporu olduğu için aslında çok daha rahat yapılabilen bir spor, dörtlü gruplar halinde yan yana oynadığımız bir spor. O yüzden de bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık." diye konuştu.

Baş, İzmir'in Urla ilçesinde küçük bir futgolf sahası olmasına rağmen futgolfün yayılması ve yeni oyuncuların kazanılması adına hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gitgide İzmir’de oyuncu sayısının artacağını düşünüyorum, amacımız bu zaten dernek olarak, her yerde oyuncu sayısını, saha sayısını artırabilmek." dedi.

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