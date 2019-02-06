Futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı Manş Denizi'nde bulundu

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Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan İngiltere'ye taşırken radardan kaybolan özel uçağın enkazına Manş Denizi'nde ulaşıldığı açıklandı.
Sala'nın ailesi tarafından finanse edilen arama - kurtarma çalışmalarını yürüten David Mearns, paylaştığı Twitter mesajında "Emiliano Sala ile pilot David Ibbotson'u taşıyan uçağın enkazı Pazar sabahı FPV MORVEN arama gemisi tarafından bulundu" dedi.
https://twitter.com/davidlmearns/status/1092170007268769792
Mearns, Sala ve Ibbotson'un ailelerinin polis tarafından bilgilendirildiğini, İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin olayla ilgili bugün bir açıklama yapacağını söyledi.
28 yaşındaki Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı. Uçak havadayken radarda kaybolmuş ve ardından başlatılan arama - kurtarma çalışmaları üç gün sürmüş, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bir sonuca ulaşmadan durdurulmuştu.
Sala'nın ailesi, kendilerinin finanse ettiği bir arama kurtarma operasyonunu geçen hafta başlatmıştı.
Pilot Ibbotson'un yolculuk öncesi Facebook'tan bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edilmişti.
Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu.
Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman ise Sala'ya tarifeli bir uçak ayarlamayı teklif ettiklerini fakat Sala'nın özel uçağı tercih ettiğini söylemişti.
Radardan kaybolan 35 yıllık uçağa 2015 yılında bir BBC belgeselinde yer verildiği de ortaya çıktı.
Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, "Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor. Buzun miktarı çok artarsa uçak uçmayı bırakıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu ise alçak irtifaya inmek. Oradaki sıcak hava buzu eritiyor" diyordu.
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