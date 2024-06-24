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        Haberler Spor Transfer Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı - Futbol Haberleri

        Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:55
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        2024-2025 sezonu birinci transfer dönemi başladı
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

        İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

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