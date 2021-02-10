İHA

‘Futbolda şike’ soruşturmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kumpas kurulduğu gerekçesiyle 87 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan duruşma salonunda görülen duruşmada sanık savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti, mütalaanın hazırlanması için dosyayı duruşma savcısına göndererek duruşmayı 3 Mayıs’a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.

PEKİN: BEKLENTİMİZ FENERBAHÇEMİZİN HAKLILIĞININ TESCİLLENMESİ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Davanın 19'uncu celsesi bugün sona erdi. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada savcılık makamının mütalaası aşamasına geçildi. Savcılık makamı bir sonraki duruşmaya kadar mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunacak. Sonraki aşamada ise taraflardan savunma alınacak ve karara bağlanacak. Bir sonraki celse 3 Mayıs ile 4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Bizim her zamanki gibi beklentimiz Fenerbahçemizin haklılığını, kumpas ve tuzak kurulduğunun mahkemece tescillenmesi" dedi.