İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, dosyaya yeni gelen evrakın okunmasının ardından tutuklu sanık Mesut Aydın'ın savunmasının alınmasına geçildi.

Mahkeme heyeti, sanık Aydın'ın avukatının mazeret sunarak duruşmaya katılmadığını bildirdi.

Sanığın tutuklu olması ve avukatsız savunmasının alınamayacağını belirten mahkeme, bugün dinlenilmesi planlanan gizli tanığın da gelmemesi nedeniyle duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki duruşmada, sanık Aydın savunmasının alınmasının yanı sıra bazı tanıkların da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE GENEL SEKRETERİ DURUŞMA SALONUNDA



Duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatları katıldı. Duruşma, dosyaya gelen dilekçelerin okunmasıyla başladı. Tutuklu sanık Mesut Aydın'ın avukatı ve 'Güneş' kod adlı gizli tanık duruşmaya gelemediği için duruşma yarın görülmek üzere ertelendi.

İDDANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Eski milletvekili İlhan Başbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıla kadar 85 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında da 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Cemalettin Mutlu, Avukat Orhan Erdemli ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezası talep ediliyor.