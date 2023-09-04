Futbolda Türk takımlarını Avrupa’da yoğun bir tempo bekliyor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı aralık ayının ortasına dek yoğun bir fikstür bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mağlubiyet yaşamadan gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray; Alman ekibi Bayern Münih, İngiltere temsilcisi Manchester United ve Danimarka takımı Kopenhag ile üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka'dan Nordsjaelland, Slovakya'dan Spartak Trnava ve Bulgaristan temsilcisi Ludogodets ile eşleşirken, aynı kupada mücadele eden Beşiktaş ise D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ve İsviçre ekibi Lugano'nun rakibi oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına 20 Eylül'de sahasında Kopenhag karşısında çıkacak.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçlarını 21 Eylül tarihinde oynayacak. Fenerbahçe, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı konuk ederken, Beşiktaş da Belçika'da Club Brugge'a konuk olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından Süper Lig'deki tüm maçlarını deplasmanda oynayacak

Galatasaray milli aranın ardından Samsunspor'u konuk edip ardından evinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında 20 Eylül'de Kopenhag'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa mücadelenin ardından RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İkinci maçlar öncesinde sahasında MKE Ankaragücü ile ligde 7. hafta karşılaşmasına çıkacak Galatasaray, ardında 3 Ekim tarihinde İngiltere'de Manchester United'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak Galatasaray, bu maçın sonrasında 24 Ekim tarihinde taraftarı önünde Alman ekibi Bayern Münih'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern maçının ardından ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda mücadele edecek.

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Kasım ayının ilk haftasında Kasımpaşa ile iç sahada lig mücadelesine çıkacak Galatasaray, 8 Kasım tarihinde Almanya'da Bayern Münih'le oynayacak. Okan Buruk'un ekibi bu maçın dönüşünde Atakaş Hatayspor deplasmanına gidecek.

Milli aranın ardından ligde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, 29 Kasım tarihinde ise taraftarının önünde Manchester United'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa maçının ardından ligde Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 15. haftada Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Aralık'ta deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından EMS Yapı Sivasspor ile Sivas'ta 3 puan mücadelesi verecek.

Fenerbahçe 6 Avrupa maçının ardından 2 kez İstanbul dışına çıkacak

Fenerbahçe milli maçlar için lige verilen aranın ardından Bitexen Antalyaspor'la sahasında oynayıp ardından 21 Eylül'de Danimarka ekibi Nordsjaelland'la taraftarının önünde karşılaşacak. İsmail Kartal'ın ekibi, ilk Avrupa sınavının ardından Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

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Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında 5 Ekim'de Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler bu maçın dönüşünde Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Atakaş Hatayspor ile iç sahada oynayacağı lig maçının ardından 26 Ekim'de Ludogorets'i ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın ardından Pendikspor deplasmanında boy gösterecek.

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın ardından Ludogorets ile 9 Kasım'da deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertli ekip bu maçın dönüşünde Yukatel Adana Demirspor ile Adana'da karşılaşacak.

Milli maç arasının ardından ligde VavaCars Fatih Karagümrük ile taraftarının önünde karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, 30 Kasım'da Danimarka'da Nordsjaelland ile 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe, Danimarka dönüşünde iç sahada EMS Yapı Sivasspor ile oynayacak.

Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gruptaki son maçını oynayacak Fenerbahçe, 14 Aralık'ta Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.

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Beşiktaş Avrupa maçları öncesi önemli maçlara çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın ardından 21 Eylül'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak. Siyah-beyazlı takım, Belçika deplasmanının ardından iç sahada Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 5 Ekim'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada İstanbulspor ile oynayacak.

Ligde 9. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına gidecek Beşiktaş, 26 Ekim'de ise Norveç'te Bodo/Glimt'le oynayacak. Siyah-beyazlı ekip Norveç dönüşünde iç sahada Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Bitexen Antalyaspor ile oynanacak lig maçının ardından 9 Kasım'da evinde Bodo/Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, ardından RAMS Başakşehir'le taraftarının önünde 3 puan mücadelesine çıkacak.

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Ligin 13. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 30 Kasım'da Club Brugge'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçın ardından Başkent'te MKE Ankaragücü karşısına çıkacak.

Ligde 15. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak Beşiktaş, 14 Aralık'ta ise İsviçre deplasmanında Lugano ile gruptaki son maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa maçının dönüşünde Çaykur Rizespor ile Rize'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa fikstürü şu şekilde:

Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi):

Galatasaray-Kopenhag (20 Eylül)

Manchester United-Galatasaray (3 Ekim)

Galatasaray-Bayern Münih (24 Ekim)

Bayern Münih-Galatasaray (8 Kasım)

Galatasaray-Manchester United (29 Kasım)

Kopenhag-Galatasaray (12 Aralık)

Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi):

Fenerbahçe-Nordsjaelland (21 Eylül)

Spartak Trnava-Fenerbahçe (5 Ekim)

Fenerbahçe-Ludogorets (26 Ekim)

Ludogorets-Fenerbahçe (9 Kasım)

Nordsjaelland-Fenerbahçe (30 Kasım)

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Fenerbahçe-Spartak Trnava (14 Aralık)

Beşiktaş (UEFA Avrupa Konferans Ligi):

Club Brugge-Beşiktaş (21 Eylül)

Beşiktaş-Lugano (5 Ekim)

Bodo-Glimt- Beşiktaş (26 Ekim)

Beşiktaş-Bodo-Glimt (9 Kasım)

Beşiktaş-Club Brugge (30 Kasım)

Lugano-Beşiktaş (14 Aralık)