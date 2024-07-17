Futbolu bırakan Thiago, Barcelona'ya geri döndü!
Barcelona, futbolu bırakan Thiago Alcantara'nın Hansi Flick'in ekibine dahil edildiğini açıkladı.
Giriş: 17.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:48
Futbolu bırakmadan önce İngiltere Premier League ekibi Liverpool'da forma giyen Thiago Alcantara, Barcelona'nın teknik ekibine katıldı.
Barcelona'dan yapılan açıklamada Thiago'nun yaz boyunca teknik ekipte yer alacağı ve sezon öncesi ABD'de yapılacak hazırlık kampında takımla seyahet edeceği belirtildi.
Thiago, Alman teknik direktör Hansi Flick'le Bayern Münih'te çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.
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