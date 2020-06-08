Futbolun yaz kampı Afyonkarahisar'da hazırlıklar tamamlandı

AA

AFYONKARAHİSAR (AA) - Son yıllarda konaklama ve iklim avantajını, spor tesisleri yatırımları ile birleştiren Afyonkarahisar, futbolda yeni sezon hazırlıkları için uygun ortam arayan birçok futbol kulübüne ev sahipliği yapıyor.İçerisinde 15 bin kişilik stadyum, 2'si sentetik, 10'u doğal çim olmak üzere 12 futbol sahası, bin araçlık otopark, 12 loca, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 kapalı 2 açık tenis kortu, 2 kapalı spor salonu, güreş eğitim merkezi, kamp eğitim merkezi, zemini tamamen kauçuk kaplamalı atletizm alanı ve su kayak tesisinin bulunduğu Afyon Spor Kompleksi bu yılda yaz kampının gözdesi olacak.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, kentin doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla ve sporcu beslenmesiyle üst düzey bir kamp adresi olduğunu söyledi.Birçok futbol takımının yaz kamplarını Afyonkarahisar'da geçirmek için müracaatta bulunduğunu dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:"Takımların şehrimize olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Gerek yerli gerekse de yabancı takımlar Afyonkarahisar’daki yaz kamplarından memnun ayrılıyor. Dolayısıyla zaferin termalin, mermerin ve gıdanın başkenti olan Afyonkarahisar, spor turizminin de başkenti olma yolunda ilerliyor. Önceki yıllarda da şehrimiz termal konaklama tesisleri ve spor merkezlerine ulaşımı kolay olduğu için kulüplerce tercih ediliyor."Bu yılda hazırlıkların tamamladığını aktaran Zeybek, Afyonkarahisar’ın düşük nem oranı spor müsabakaları için ideal bir iklime sahip olduğu için bütün futbol takımlarını kentte davet etti.