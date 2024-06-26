Futsal Ligi'nde şampiyon Şişli

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 3 maç kazananın şampiyon olacağı final serisinde 1981 Büyük Bingöl Spor Kulübü'ne 3-2'lik üstünlük kuran İstanbul Şişli Spor Kulübü, üçüncü kez Türkiye Futsal Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan serinin beşinci maçında rakibini 4-3 mağlup eden İstanbul temsilcisi, kazandığı şampiyonlukla Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninde oyunculara ödüllerini Futsal-Plaj Futbol Milli Takımları Müdürü Can Günal ve Futsal Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya takdim etti.