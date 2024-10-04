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        Haberler Ekonomi Emlak Fuzul Topraktan'ın yeni projesi Esenler'de - Emlak Haberleri

        Fuzul Topraktan'ın yeni projesi 'Yeni Esenler'

        'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'ni hayata geçiren Fuzul Topraktan, yakın zamanda Esenler'in 15 Temmuz Mahallesi'nde proje geliştirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:43
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        Fuzul Topraktan'ın yeni projesi Esenler'de
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        Fuzul Topraktan, yakın zamanda Esenler'in 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni bir proje geliştirmek için harekete geçti. 12-13 Ekim tarihlerinde ‘’Fuzul Topraktan Yeni Esenler’’ projesinin lansman toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanan Fuzul Topraktan, projeyi 62 bin metrekare inşaat alanında gerçekleştirecek.

        'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'yle bugüne kadar 1500’ün üzerinde konutun arzını gerçekleştiren Fuzul Topraktan, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamladı.

        Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sunan Fuzul Topraktan, Yeni Esenler projesiyle de 12 ayda 6 projeyi hayata geçirmiş oldu. Başakşehir, Ispartakule, Pendik, Arnavutköy, Başakşehir Ayazma projelerinin ardından Yeni Esenler projesi tanıtılmış olacak.

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