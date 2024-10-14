Fuzul Topraktan, "Yeni Esenler"i tanıttı

Fuzul Topraktan, ‘’Yeni Esenler’’ projesini 12-13 Ekim tarihleri arasında düzenlediği lansman toplantısıyla yatırımcılarla buluşturdu.

Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan toprak yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak da konut sahibi olabilecek.

62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 4 blok 390 konuttan oluşacak. Yatırımcılar 2+1’den 4+1’e kadar olan daire seçeneklerini tercih edebilecek.

Lansman kapsamında, Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesinin arsa payı 2 milyon TL'den başlayan peşinatlarla satışa sunuldu. Projede, 24 aya varan vade imkanları ile ödeme planları oluşturuldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; projenin inşaatına ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlanacak. Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak.

Lansman buluşmasında aynı zamanda Fuzul Topraktan’ın ilk projesi olan Başakşehir’in de canlı bağlantı yoluyla temel atma töreni gerçekleştirildi. Sahneye kurulan inşaat başlangıç butonu ile 82 konutluk arsa payının satışının tamamlandığı projenin inşaatı başlatıldı.

Törende konuyla ilgili konuşma yapan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Bugün bizim için oldukça mutlu ve gururlu bir gün. Bir yandan 'Yeni Esenler' projemizi yatırımcılarımızla buluştururken, diğer taraftan da ilk projemiz olan Başakşehir’in inşaat başlangıç törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fuzul Topraktan olarak, kısa zamanda birçok önemli işlere imza attık. Ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle ev ve kira fiyatlarında büyük artışlar yaşanması, kredi faiz oranlarının geri ödemelerinin zorlaşması nedeniyle vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili ciddi sorunlar yaşamasına neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu sorunun çözümünün bir parçası olmak adına da 'Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi' ile ev sahibi olmak isteyenleri için alternatif bir model hayata geçirdik. Bugüne kadar 1500’ün üzerinde konutun arzını gerçekleştirip, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamladık. Yatırımcılarımızdan gelen talep üzerine 1 yıl gibi bir sürede 6 proje geliştirmemiz de bu konuda doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatıdır. İlk günkü yatırım ve değer üretme motivasyonumuzla çalışmalarımıza vites düşürmeden devam edeceğiz" dedi.