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        FX Eğitim’de öğrencilere yakın markaj

        İlköğrenim ve lise öğrencilerinin hem eksiklerini tamamlama hem de sınavlara hazırlama hedefiyle yola çıkan kurum kursiyerlerini sıkı ödev takibi ve deneme sınavları ile hazırlamayı vadediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:23
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        FX Eğitim'de öğrencilere yakın markaj
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        FX Eğitim, ilköğrenim ve lise öğrencilerine 8-10 kişilik sınıflarda ya da birebir eğitim vermeyi vadeden bir kurs modeli olarak çalışmalarına başladı.

        Kurum, öğretmen kadrosuyla kursiyerlerin derslerinde eksiklerini tamamlamaya yönelik programlarla birlikte sınavlara hazırlık için de deneme yapılması imkanı sunuyor.

        Sınav hazırlığı sürecinde öğrencilerin düzenli ve etkili bir şekilde ödev yapmalarını, eksikliklerini gidermeleri açısından önemli gören kurum, sıkı ödev takibi ve özel soru bankası ile öğrencilerin eksikliklerini en aza indirmeyi hedefliyor.

        Her hafta ÖDS ile (Öğrenci Değerlendirme Sınavı) o hafta yeni öğrenilen konulardan %70, önceki konulardan %30 oranında olacak şekilde uygulayan kurumun internet sayfasında “Öğrencimiz haftada üç gün ödev kontrolünden geçer. Ödev raporları düzenli olarak işlenir. Haftalık olarak ÖDS (Öğrenci Değerlendirme Sınavı) yapılır ve raporlanır. Bu raporlama velimiz ve öğrencimiz ile FX Eğitim Sistemi üzerinden paylaşılır” deniliyor.

        Detaylı bilgi, kurumun internet sayfasında yer alıyor.

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