Fylkir - FH Hafnarfjördur sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild maçında Fylkir ile FH Hafnarfjördur, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Fylkir 15 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken FH Hafnarfjördur 23 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Fylkir, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FH Hafnarfjördur, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 620 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fylkir kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler.

Fylkir son hafta oynanan Thor Akureyri maçında 0-2 kazandı.

FH Hafnarfjördur ise Handknattleiksfelag maçında 1-1 berabere kaldı.

Fylkir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fylkir, kendi sahasında 10 gol attı, 12 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FH Hafnarfjördur, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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