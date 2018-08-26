Fylkir - Grindavik düellosu

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Fylkir, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Grindavik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Fylkir 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Grindavik 24 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Fylkir, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Grindavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 773 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fylkir kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Grindavik sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Fylkir son hafta oynanan Grindavik maçında 3-2 kazandı.

Grindavik, Fylkir karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Fylkir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fylkir, kendi sahasında 11 gol attı, 13 gol yedi.

Grindavik, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Grindavik 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ