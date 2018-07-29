Fylkir - Valur maç önü

İzlanda Urvalsdeild maçında Fylkir ile Valur, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:15. 11 puanlı Fylkir 11. sırada bulunuyor, Valur 28 puana sahip ve 1. sırada. Fylkir son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Valur son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 598 kodlu maçı oynayanlar; Fylkir galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Valur galibiyet oranı 1.60.

Fylkir son haftadaki KR Reykjavik müsabasında 3-0 yenildi.

Valur, Akranes karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Fylkir, 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Valur ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valur, 7 gol atarken 3 gol yedi.

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