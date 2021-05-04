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G20 Turizm Bakanları, turizmin geleceği için 7 ilke belirledi

İtalya Turizm Bakanı Massimo Garavaglia: "Bugünkü toplantının en önemli sonucunun dünya turizminin ilkelerinin belirlenmesi olduğuna inanıyorum"

G20 Turizm Bakanları, turizmin geleceği için 7 ilke belirledi
AA

G20 Turizm Bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektörünün geleceği için 7 ilke belirledi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, aralarında Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da bulunduğu G20 ülkelerinin Turizm Bakanları, video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantının ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Turizm Bakanı Massimo Garavaglia basın toplantısı düzenledi.

Başbakanı Draghi, "Turistlerin bize güvenli şekilde gelmelerini sağlamak için açık ve sade kurallar sunmalıyız. ‘Avrupa Yeşil Geçiş Belgesi’, haziranın ikinci yarısından itibaren hazır olacak. Bu arada, İtalyan hükümeti, mayıs ayının ikinci yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan ulusal düzeyde yeşil geçiş belgesi belirledi." dedi.

Kovid-19 salgınının kendilerini kapanmaya yönelttiğini ama yeniden dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlamaya hazır olduklarını dile getiren Draghi, "İtalya'da turizmin eskisinden daha güçlü şekilde geri döneceğinden şüphem yok." diye konuştu.

Bakan Garavaglia, Kovid-19 salgınından ağır şekilde etkilenen turizm sektörünün geleceğini ele aldıklarını belirterek, "Bugünkü toplantının en önemli sonucunun dünya turizminin ilkelerinin belirlenmesi olduğuna inanıyorum. Gururla söyleyebilirim ki; 'Turizmin geleceği için G20 Roma İlkeleri' olarak bilinecek bu ilkeler 7 alana odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Garavaglia, 7 ilkeyi şöyle açıkladı:

"Bunlar; uluslararası güvenli seyahat girişimlerini destekleme ve koordine etmeye yönelik güvenli seyahat ilkesi. Turizmin geleceğindeki krizlerin etkisini azaltmak için kriz yönetimi. Sağlam bir turizm sektörü için dayanıklılık. Turizmin tüm paydaşlarını bir araya getirmek için kapsayıcılık. Küresel ve yerelde sürdürülebilir turizm için yeşil dönüşüm. Sektör paydaşlarının dijital fırsatlardan yararlanması için dijital geçiş ve kaynakları turizmde sürdürülebilir bir geleceğe yoğunlaştırmak için yatırım ve altyapı."

İtalyan bakan, toplantıda Avrupa Birliği (AB) İç Pazar Komiseri Thierry Breton'dan, Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirilen seyahat kısıtlamalarına karşı serbest seyahat için hazırlanan "Dijital Yeşil Sertifika"nın tanıtımının hızlandırılmasını ve bunun Avrupa’ya gelmek isteyen üçüncü ülke vatandaşlarına da genişletilmesini istediğini de ifade etti.

Garavaglia ayrıca, Kovid-19 salgını dolayısıyla İtalya'da turizm sektörünün zararının 28 milyar avroyu bulduğu bilgisini de paylaştı.

- Sonuç bildirgesi

G20 Turizm Bakanlarının toplantısının ardından çıkan sonuç bildirgesinde de bakanların turizmin toparlanması ve küresel büyümeye katkısını desteklemek, buna yönelik somut yönlendirici ilkeleri görüşmek ve fikir birliği oluşturmak üzere İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı’nda bir araya gelindiği belirtildi.

Bildirgede, turizmin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olmaya devam ettiği vurgulanırken, uluslararası turist varışlarının 2020’de yüzde 73 oranında azaldığına ve küresel düzeyde seyahat sektöründe yaklaşık 62 milyon istihdam kaybı yaşandığına dikkat çekildi.

Bildirgede, hükümetlerin söz konusu krizin turizm sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve sektörü desteklemek için etkileyici adımlar attığı kaydedilirken "Suudi Arabistan’ın 2020 Dönem Başkanlığı sırasında kararlaştırılan eylemlere bağlılığımızı yineliyor ve daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini kabul ediyoruz." ifadesi yer aldı.

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