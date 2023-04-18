G7 Dışişleri Bakanları: Tayvan'da Boğazı'nda barış, küresel güvenliğin 'vazgeçilmez unsuru'

AA

G7 Dışişleri Bakanları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin Nagano eyaletindeki Karuizawa kentinde yapılan 3 günlük zirve sonrası ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Çin'in nüfuzunu artırdığı Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, küresel güvenliğin "vazgeçilmez unsuru" olduğu hususunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Tayvan konusunda, G7'nin temel duruşunda bir değişiklik olmadığı vurgulanan bildiride, Çin'in tehdit, zorlama, sindirme ve güç kullanmaktan vazgeçmesi talep edildi.

Çin'e, sorumlu bir devlet olarak hareket etmesi çağrısı yapılan bildiride, statükoyu güç kullanarak değiştirecek tek taraflı teşebbüslere karşı çıkılacağı kaydedildi.

Bildiride, "Çin'e uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak hareket etme çağrımızı yineliyoruz. Diyalog yoluyla yapıcı ve istikrarlı ilişkiler kurmak için çalışmaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Doğu ve Güney Çin Denizi ile Kuzey Kore

Çin'in nükleer cephaneliğini hızla genişletmesine yönelik kaygılara işaret edilen bildiride, Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki ortama yönelik ciddi endişeler belirtildi.

Bildiride, "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki denizcilik iddialarının yasal bir dayanağı yok ve Çin'in bölgedeki askerileşme faaliyetlerine karşıyız." denildi.

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kıtalararası balistik füzeler dahil art arda silah denemeleri şiddetle kınandı.

Rusya'ya askeri destek veren üçüncü taraflara "ciddi maliyet" mesajı

Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya ekonomik yaptırımların yoğunlaştırılmasının taahhüt edildiği bildiride, Rus güçlerinin, bu ülkeden şartsız ve derhal çekilmesi istendi.

Bildiride, Rusya'nın, yaptırımlardan kaçabilmesinin önlenmesinde işbirliğinin artırılacağı vurgulanarak Rusya'ya üçüncü tarafların sağladığı askeri desteğe dikkat çekildi.

Rusya'ya bu desteği veren ülkelerin, ciddi maliyetlerle yüzleşeceği aktarılan bildiride, ismen zikredilen İran'ın, Rusya'ya dron dahil desteğini durdurması talep edildi.

G7 Liderler Zirvesi Mayıs'ta Hiroşima'da

Ev sahibi Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, mayısta Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi öncesi bildiriyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hayaşi, "Hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık uluslararası düzene olan bağlılığımızı teyit edebilmemiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.