G7 liderleri, Galler'de buluşmaya hazırlanıyor 0:00 / 0:00

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Bu yıl 47'ncisi düzenlenecek G7 Zirvesi, İngiltere'nin ev sahipliğinde Galler'e bağlı Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Zirvede, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.

Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılacak G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Zirvede, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için G7 liderlerine iş birliği çağrısında bulunması bekleniyor.

İngiliz hükümetinden daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın, "G7 liderlerine salgının ortadan kaldırılması için tüm dünyadaki insanların gelecek yılın sonuna kadar aşılanması gerektiğini" hatırlatacağı kaydedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "G7 liderlerini, bu korkunç salgını sona erdirmek için bize katılmaya çağırıyorum ve koronavirüsün yol açtığı yıkımın bir daha yaşanmasına asla izin vermeyeceğimize söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILACAK?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirveye, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılması bekleniyor.