G7’de Covid-19 krizi

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İngiliz yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamada iki delegenin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Tüm delegasyonun kendini izole ettiğini bildiren yetkililer toplantı kapsamında tüm delegelere test yapıldığını söyledi. Yetkililer gelen eleştiriler sonrası, protokolde Covid-19 kurallarının katı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Tüm delegelerin günlük testlerinin yapıldığını aktaran İngiliz yetkililer bu sene ev sahipliği yaptığı G7 Zirvesi kapsamında üye olmayan ülkeler Avustralya, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte Hindistan’ı da çağırdı.

İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı (Group of Seven) olarak bilinen 7’ler grubu Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada’dan oluşuyor.

Sky News muhabiri Joe Pike, Hint heyetine İngiltere’ye geldiklerinde diplomatik muafiyet verildiğini bu sayede ülkeye giriş sonrasındaki karantina kurallarına uyulmamış olduğunu aktardı. Pike aynı zamanda günlük testin delegelere uygulandığını bildirdi.

Heyetin toplantıya sanal ortamda devam edeceği tahmin ediliyor.