Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Gabriel Attal Fransa'nın en genç başbakanı oldu

        Gabriel Attal Fransa'nın en genç başbakanı oldu

        Fransız medyasının bildirdiğine göre, Eğitim Bakanı Gabriel Attal Fransa'nın yeni başbakanı oldu. 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa'nın yeni başbakanı tarihe geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTL radyo ve BFM TV'nin Salı günü bildirdiğine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel

        Macron Salı günü Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak seçti.

        34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç ve eşcinsel ilk başbakanı olarak tarihe geçti.

        BORNE İSTİFA ETMİŞTİ

        Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtilmişti.

        Macron, Başbakan Borne'un istifasına ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmişti.

        Borne'un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron, "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gabriel Attal
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk