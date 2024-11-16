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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gabriel Paulista: Ayrılmak istemiyordum! - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista: Ayrılmak istemiyordum!

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Gabriel Paulista, İspanyol basınından Relevo'ya açıklamalarda bulundu. İşte Paulista'nın açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:06
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        Paulista: Ayrılmak istemiyordum!
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        Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, İspanyol basınından Relevo'nun sorularına yanıt verdi.

        VALENCIA'DA YAŞANAN SEL

        "Ailemle birlikte orada olanlar konusunda biraz endişeliyiz. Uzun yıllar orada yaşadık ve kulüpten, şehirden arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Çok değer verdiğimiz birçok insan var ve bu yaşananlar çok üzücü. Umarım her şey olabildiğince çabuk geçer ve normale döner."

        Paulista, siyah-beyazlı ekibe transfer olduğu süreci anlatırken daha çarpıcı ifadeler kullandı.

        Paulista açıklamasında, "Ailemle birlikte Brezilya'da tatildeydim ve bir teklif aldım. Ocak ayında Valencia'dan ayrıldığımda da bir teklif almıştım. Bu benim için, kariyerim için de çok iyi bir fırsattı. Uzak bir ülkeye gitmek istemedim çünkü bunun herkes için zor olacağını biliyordum. Şimdi Türkiye'deyim. 3 yıllık bir teklif aldım. İyi uyum sağladım ve her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

        "İSPANYA'DAN AYRILMAK İSTEMİYORDUM"

        İspanya'dan ayrılmak istemediğini dile getiren Paulista, "Evet takımda kalmak istedim. İspanya'dan ayrılmak istemiyordum çünkü ailem oraya adapte olmuş durumdaydı. Her şeyden önce Valencia'da kalmak istiyordum ama anlaşma olmadı. Atletico Madrid'de de kalmak istiyordum ama olmadı ve şimdi burada mutluyum." dedi.

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