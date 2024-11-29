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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a kötü haber! - Beşiktaş Haberleri

        Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a kötü haber!

        Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Gabriel Paulista'nın yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 22:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:23
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        Paulista'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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        Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan kötü haber geldi.

        TRT Spor'un haberine göre; Brezilyalı oyuncu yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

        Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Maccabi maçında Dor Turgeman ile yaşadığı ikili mücadele sonrası sakatlanmıştı.

        Tecrübeli futbolcu, yaşadığı bu sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.

        Beşiktaş'ta sakatlanan Gabriel Paulista yerine 19. dakikada Emirhan Topçu oyuna dahil olmuştu.

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