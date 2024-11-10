Gabriel Paulista: Mutlu değiliz

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, karşılaşmayı değerlendirdi.

"MUTLU DEĞİLİZ"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Paulista'nın sözleri şu şekilde:

"Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik, geriden gelmek zor. Galatasaray şu an lider. İçerde ve dışarıda puanlar kaybettik. Bu maç da zor oldu. Üzgünüz, mutlu değiliz. Belki aldığımız bir puan, ilerisi için umut olabilir."