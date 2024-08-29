Gabriel Paulista: Takıma çabuk adapte olmama şaşırdım

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, 5-1'lik Lugano galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK" Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "İlk maç için defansif olarak iyi değildik. 3 gol yemiştik. Ama iki ayaklı maçlarda deplasmanda berabere kalmak kötü değil. Bugün ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. Maçın önemini biliyorduk. Buna göre davrandık. Çok iyi mücadele ettik. Bir sonraki maça kadar kısa bir zaman var ama bu akşam kutlama zamanı diyebiliriz." dedi.

"BU KADAR ÇABUK ADAPTE OLMAYI BEKLEMİYORDUM, ŞAŞIRDIM" Tecrübeli savunmacı, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşırıyoruz. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım böyle devam eder." ifadelerini kuulandı.