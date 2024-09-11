Gabriel Paulista: Türkiye, bu açıdan İspanya'ya benziyor

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Gabriel Paulista, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gabriel Paulista'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yıllardan beri sahip olduğum tecrübemi ve liderlik özelliğimi takıma aktardığım için mutluyum. Çok iyi başladık, böyle devam etmek zorundayız. Böyle devam etmek için her şey müsait."

"ZORLU VE REKABETÇİ BİR LİG" "Oynadığım liglerden tabii ki daha farklı. Zorlu ve rekabetçi bir lig. Deplasman maçlarının zor olacağını tahmin ediyorum, zor maç da oynadık. Ama bizim takımımız da iyi, tecrübeli oyunculara sahip. İyi başlangıcımızı sürdüreceğimizden eminim. Daha da iyiye gideceğini biliyorum." REKLAM

"TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK" "Milli ara iyi oldu bizim için. Gayet iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. Trabzonspor maçı çok zor bir maç olacak. Her zaman zor olacak bir deplasman. Bu açıdan biraz farklı olacak ama biz yüzde yüzümüzü bu maça verdik. Milli araya kadar ilk etabı çok iyi geçirdik ve şu anda buna ikinci etap olarak bakabiliriz. Aynı şekilde geçirmek için yüzde yüz hazırlandığımızı ve odaklandığımızı söyleyebilirim."

"ÇEKİNDİĞİM BİR OYUNCU YOK" "Süper Lig'de iyi oyuncular vardı. Bu transfer döneminde de iyi oyuncular geldi. İyi forvetlerle mücadele etmek zorundayız. O şekilde onlarla mücadele etmem lazım. Zor maçlar olacak. Büyük takımlarda iyi oyuncular var. Onlarla yüzde yüz mücadele etmeliyiz. Çekindiğim bir oyuncu yok."

"KOLAY KAZANAN TAKIM HÜVİYETİNİ KAZANDIK" "Gerçekten iyi başladık. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Bu tarz araların ritim düşüreceğini sanmıyorum. İyi başladık, bunu sürdürmek zorundayız. Kupa, başarı kazanmak için yetinmemek gerekiyor. Bu şekilde devam etmeliyiz. Az hata yapan bir takımız, daha az hata yapacağız. Kolay kazanan takım hüviyetini kazandık. Böyle devam etmek zorundayız ve edeceğiz."

"TÜRKİYE, BU AÇIDAN İSPANYA'YA BENZİYOR" "Her ligin karakteristiği, oyun anlayışı, hakem yönetimi farklı oluyor. Brezilya, İspanya, İngiltere'de oynadım. Bu ligleri kıyaslayacak tecrübeye sahip oldum. İngiltere'de hakemler daha az oyunu durduruyor. İspanya'da daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan İspanya'ya benziyor. Hakemlerin kararlarına saygı duymalıyız. Onlar da işini yapıyor. Gözlemim bu yönde. Oyun çok fazla duruyor. Biz işimizi yapmak zorundayız. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu sürdüreceğiz."