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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Daha iyi oynamalıydım - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara: Daha iyi oynamalıydım

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 00:51 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:51
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        "Daha iyi oynamalıydım"
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        Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynadıkları Young Boys maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

        "DAHA İYİ OYNAMALIYDIM"

        Sara, "Öncelikle kendi performansımla ilgili; aslında daha iyisini yapabilirdim. Böylesi önemli bir maçta daha iyisini yapmalıydım. Takımın ortaya koyduğu oyun, en başta iyiydi. Bazı riskler aldık. Bunun sonunca kontrataklar oldu. İyi oynadık ama futbol böyle..." dedi.

        "AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

        Brezilyalı oyuncu, "Çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamaya hazır. Herkes çok çalışıyor. Grupça hareket ediyoruz. Ne olursa olsun kazanmak için oynarız. Avrupa Ligi olur, Süper Lig olur. Her yerde kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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