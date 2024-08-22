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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Her geçen gün daha iyi oluyorum - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara: Her geçen gün daha iyi oluyorum

        Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda 3-2'lik Young Boys mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 01:01 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:01
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        "Her geçen gün daha iyi oluyorum"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARI DÜZELTTİK AMA PENALTIYLA KAYBETTİK"

        Tur için umudunu koruduğunu söyleyen Sara, "Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

        "HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYORUM"

        Bireysel performansı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İkinci ligden sonra bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum, kendimi iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

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