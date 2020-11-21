Gagasına içecek kutusu sıkışan kazın yardımına vatandaşlar koştu

İHA

Sivas Altınyayla ilçe merkezinde yaşanan olayda vatandaşlar, kazın acı içerisinde çırpındığını fark etti. Kazın yardımına koşan Ahmet Dabak ve Mücahit Karasubaşı isimli vatandaşlar, kazın gagasını içecek kutusuna sıkıştırdığını fark etti. Hayvan sever iki arkadaş, kazı gagasını sıkıştırdığı içecek kutusundan kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kaz hızla koşarak uzaklaştı. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.