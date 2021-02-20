Gagauz Türkleri, yok olmaya yüz tutan dillerini korumak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Gagauz Türkleri, yok olmaya yüz tutan dillerini korumak istiyor

Oğuz boyundan gelen Gagauz Türklerinin konuştukları Gagauz dili, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Gagauz Türkleri, yok olmaya yüz tutan dillerini korumak istiyor
AA

UNESCO tarafından "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine 2010’da alınan Gagauz dilinin korunması ve yaşatılması, Gagauz halkının varlığı için önem teşkil ediyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde yaşayan Gagauz Türkleri, kendi dillerinin yaşatılması için mücadele veriyor.

Gagauz Halk Meclisi (Halk Topluşu) Milletvekili Ekaterina Jekova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gagauz dilinin korunması ve yaygınlaştırılması sorunun çözülmesinin Gagauzlar için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Gagauz Türkçesinin UNESCO’nun belirlediği "Tehlikedeki Dünya Dilleri" listesine alındığını anımsatan Jekova, bu sorunun Gagauz siyasetçilerinden kaynaklandığını belirtti.

Jekova, "Gagauz Özerk Yeri’nin 1994’te kurulmasından bu yana Gagauz dili sorununa siyasi düzeyde yeterli şekilde önem verilmedi. Gagauz yöneticileri bu sorunla ilgilenmedi. Bu noktaya böyle gelindi." dedi.

- "Gagauz dili, özerk bölgenin temel dayanağıdır"

Ekaterina Jekova, Gagauz yönetiminin Gagauz dilinin konuşulması ve yaygınlaştırılması konusunda halka örnek olması gerektiğini belirterek, "Gagauz dili, özerk bölgenin temel dayanağı ve halkın kimliğidir. Dilimizi korursak, tüm alanlarda gelişebiliriz. Dilimizi koruyamazsak özerkliğimizi kaybetmiş oluruz." diye konuştu.

Gagauz dili ile ilgili sorunu sürekli dile getirdiklerine dikkati çeken Jekova, Gagauz Halk Meclisinin bazı milletvekilleriyle birlikte 2018’de dilin korunmasına yönelik yasa tasarısı hazırladıklarını ve bu tasarının Meclis tarafından kabul edilmesini sağladıklarını anlattı.

Söz konu yasanın, Gagauzcanın yüksek düzeyde ve halk arasında konuşulmasını içerdiğini aktaran Jekova, yasa kapsamında ilkokul sınıflarında Eylül 2020 itibarıyla resim ve el işi derslerinin Rusça yerine Gagauz dilinde görülmeye başladığını dile getirdi.

Jekova, bu yasa kapsamında fon kurduklarını ve bu fonun yardımıyla çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında yarışmalar düzenlediklerini ve kitaplar bastırdıklarını dile getiren Jekova, "Gagauz halkı, kendi dilinin, kültür ve spor etkinliklerinde, tiyatrolarda ve devlet dairelerinde konuşulmasını istiyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018’de Moldova ve Gagauz Özerk Yeri’ni ziyaret ettiğini hatırlatan Jekova, "Erdoğan’ın burada Gagauz dilinin korunması yönünde yaptığı çağrısı muhteşemdi. Bu çağrıyı unutmamalıyız. Dilimizi korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Gagauz dilinin yaygınlaştırılması konusunda iletişim mecralarına da görev düştüğünü vurgulayan Jekova, şöyle devam etti:

"Bölgedeki özel televizyon, radyo, haber web siteleri yabancı dillerde yayın yapıyorlar. Bu, Gagauz dili için tehlikeli bir durum. Bu mecraların yasalarla Gagauzca yayın yapmaları sağlanabilir.”

- "Okullarda eğitim dilinin Gagauzca olması gerekiyor"

Türkiye’deki Gagauzlar Derneği Başkanı İrina Yüsümbeli ise Gagauzların Moldova’daki sosyo-ekonomik sıkıntılardan dolayı başka ülkelere gittiklerine dikkati çekerek, "Gagauzlar gittikleri veya yaşadıkları devletlerin kültür ve dilini benimsemeye başlıyor, kendine has dil ve adetleri unutuyor. Bulundukları devletlerin azınlıklara yönelik asimilasyon politikaları da durumu kötü yönde etkiliyor." şeklinde konuştu.

Moldova’nın eski Sovyetler Birliği ülkesi olması nedeniyle Gagauz Özerk Yeri’nde yoğun olarak Rusça kullanıldığına dikkati çeken Yüsümbeli, "Gagauz diline en büyük darbe Sovyetler Birliği’nde vuruldu. Hayatın her alanına Rusça girdi. Uşak bahçelerinde, okul, devlet dairelerinde hep Rusça konuşuldu. Bu durum günümüzde farklı değil." dedi.

Okullarda eğitim dilinin Gagauzca olmasının önemine işaret eden Yüsümbeli, "İşlevselliğini kaybeden dilimize ihtiyaç kalmadı. Bunu tekrardan Gagauzcaya kazandırmalıyız. Devlet dairelerinde yazışmalar, kiliselerde de ibadetler Gagauz dilinde yapılırsa, sorunu ortadan kaldırmış oluruz." ifadelerini kullandı.

- "Maalesef, çocukların geleceği Gagauz diliyle bağdaştırılmıyor"

Gagauz Özerk Yeri’ndeki Gagauz dili öğretmeni Lidiya Yüsümbeli de çocuklarda Gagauz diline ilgi uyandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Küçük sınıftaki çocukların birçoğu ana dilini zar zor konuşuyor. Çünkü ebeveynler evde onlarla Gagauz dilinde konuşmuyor. Maalesef, çocukların geleceği Gagauz diliyle bağdaştırılmıyor." diye konuştu.

Yüsümbeli, eğitim sürecinde Gagauz diline yönelik çocuklarda ilgi uyandırmak için çeşitli görseller, program, projeler ve kitaplar hazırlanması gerektiğini aktardı.

Gagauz dilinin yapısıyla ilgili de sorunların olduğuna dikkati çeken Yüsümbeli, bu sorunun çözümü için dilbilimcilerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, son zamanlarda Gagauz dilinin gramerinin basitleştirilmesi konusunun gündeme getirildiğine dikkati çeken Yüsümbeli, "Dilin temeli basitleştirilemez. Ekler, haller, cümle yapıları gibi unsurlar öğretilmezse, dili doğru düzgün kullanamazsın." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Berlin'de film gibi soygun: Hedef ATM nakil aracı...
DÜNYABerlin'de film gibi soygun: Hedef ATM nakil aracı...
İspanya'nın rapçi isyanı büyüyerek devam ediyor!
DÜNYAİspanya'nın rapçi isyanı büyüyerek devam ediyor!
SON DAKİKA! ABD Teksas'ta kara kış can almaya devam ediyor: 58 ölü - HABERLER
DÜNYAABD'de kara kış can almaya devam ediyor: 58 ölü
Tarih verdi! Son dakika: Jhon Kerry'den iklim uyarısı
DÜNYAABD İklim Özel Temsilcisi: 9 yılımız kaldı!
Son dakika: NASA YAYINLANDI! Mars'tan ilk fotoğraflar...
DÜNYAMars'a gönderilen Perseverance'tan ilk fotoğraflar
Lübnan, Beyrut patlamasıyla ilgili soruşturmaya yeni yargıç atadı
DÜNYABeyrut patlamasıyla ilgili soruşturmaya yeni yargıç
Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 340 göçmen yakaladı
DÜNYALibya sahil güvenliği Akdeniz'de 340 göçmen yakaladı
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist serbest bırakıldı
DÜNYACezayir'de cumhurbaşkanlığı affıyla 33 aktivist ...
ABD Savunma Bakanı Austin'den Afganistan'dan çekilme sürecini yavaşlatma sinyali
DÜNYAABD Afganistan'dan çekilmekte 'aceleci davranmayacak'
Çavuşoğlu: Oyunları kuran ülkeyiz, aleyhimizdeki tüm oyunları da bozuyoruz
DÜNYAÇavuşoğlu: Oyunları kuran ülkeyiz