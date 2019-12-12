AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerince (GAİB) yılın 11 ayında 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

GAİB verilerinden derlenen bilgiye göre, Güneydoğulu iş adamları, kasım ayında 785 milyon 47 bin dolarlık dış satım yaptı.

Birlik üyelerinin, yılın 11 aylık döneminde 192 ülkeye yaptığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 8 milyar 185 milyon 705 bin dolara çıktı.

Bölgeden yapılan ihracatta yüzde 45,9 pay ile Orta Doğu ülkeleri ilk sırayı aldı, bunu yüzde 19,5 ile AB ülkeleri, yüzde 13,5 ile Afrika ülkeleri izledi.

En çok ihracat yapılan ülkeler, Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya ve İsrail olarak sıralandı. En çok ihracatı yapılan mal grupları, makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim oldu.

LİDER GAZİANTEP

Bölgenin en çok ihracat gerçekleştiren ili ise Gaziantep oldu.

Gaziantep'ten bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 6 milyar 849 milyon 173 bin dolar oldu.

Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörleri yer aldı.

Aynı dönemde GAİB'e bağlı diğer iller olan Mardin'den 77,2 milyon dolar, Kahramanmaraş’tan 75,2 milyon dolar, Malatya’dan 32,9 milyon dolar, Diyarbakır’dan 17 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 16 milyon dolar, Adıyaman’dan 9,3 milyon dolar, Kilis’ten 3,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

İHRACATTA EĞİTİM FAKTÖRÜ

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın daha geniş alanlara yayılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Mikro ihracatın artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve girişimcilerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Kileci, şöyle konuştu:

"Birliğimiz bu anlamda çeşitli eğitim faaliyetleri ve bilgilendirme seminerleri düzenliyor. Mesela geçen ayın sonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından KOBİ'lerin ihracata teşvik edilmesi amacıyla başlatılan KOBİ İhracat Seferberliği etkinliği kapsamında düzenlediğimiz TİM-KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı'nda küçük işletmelerimizle buluştuk. Birlik olarak ülke sınırları içindeki büyük-küçük tüm işletmelerimize ihracat fırsatlarını anlatan ve onlara omuz veren bu gibi eğitimleri çok önemsiyoruz. Bizler de bölgemizde ilgili olan herkesi ihracata ama bilhassa e-ihracata teşvik edici eğitimler düzenliyoruz. Şu anda üçüncüsü devam etmekte olan E-Ticaret Uzman Yönetmen Eğitimi ile hedefimiz her bir kursiyerimizi mikro ihracat yapabilir yetkinliğe ulaştırmak."

Yalnızca bu tür destekleyici faaliyetleri düzenlemenin de yeterli olmadığını aktaran Kileci, "Bir yandan da mevcuttaki ihracat hacmini koruyucu çalışmalar yürütmek gerekiyor. Bu amaçla, ihracatçımızı olası belirsizliklerden ve risklerden korumak ve önlem almak için bir takım toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerle aslında olası tehlike ve belirsizliklere karşı firmalarımıza direnç kazandırıyoruz. İhtiyatlı davranan ve ihracatının gidişatını mikro ve makro düzeyde takip edebilen ihracatçılarımız, ülkemizin ihracat hedeflerine giden yolda bize büyük katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.