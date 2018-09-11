GAIS - IFK Varnamo rakamlar

İsveç Superettan maçında GAIS ile IFK Varnamo, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi GAIS 26 puanla 9. sırada, IFK Varnamo 19 puanla 14. sırada bulunuyor. GAIS son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. IFK Varnamo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 485. İddaa'da GAIS kazanır 1.55, berabere biter 3.30, IFK Varnamo kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.
GAIS önceki hafta Varbergs BoIS FC mücadelesinde 3-0 kazandı.
IFK Varnamo, Örgryte karşılaşmaında 2-1 kazandı.
GAIS, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 14 gol yedi.
IFK Varnamo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. IFK Varnamo, 8 gol atarken 20 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ