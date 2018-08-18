GAIS - Varbergs BoIS FC maçı rakamları

İsveç Superettan maçında GAIS ile Varbergs BoIS FC, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. GAIS 23 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Varbergs BoIS FC 15 puanda ve 14. sırada. GAIS, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Varbergs BoIS FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 533 kodlu maçta; İddaa oynayanlar GAIS kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Varbergs BoIS FC sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

GAIS önceki hafta Varbergs BoIS FC mücadelesinde 3-0 kazandı.

Varbergs BoIS FC ise GAIS maçında 3-0 yenildi.

GAIS, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 12 gol yedi.

Varbergs BoIS FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Varbergs BoIS FC, 11 gol atarken 15 gol yedi.

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