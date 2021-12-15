Binlerce flamingoya ev sahipliği yapan Gala, göçmen kuşlar için önemli bir kuluçka alanı. Çevresinde göl dışında çeltik arazileri de sulak alan oluşturuyor. Bu tarlalarda da çok sayıda flamingoyu avlanırken gözlemleyebiliyoruz" diye konuştu.