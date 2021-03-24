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Galata Köprüsü alt geçidinde "kalasla saldırı" davası karara bağlandı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Doğan Uslu'yu müebbet ve 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı

Galata Köprüsü alt geçidinde
AA

Galata Köprüsü alt geçidinde 4 kişinin yolunu keserek para istediği ve kalasla vurduğu Hüseyin Sezer'in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Doğan Uslu'nun, "kasten öldürme" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ile 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Doğan Uslu, şikayetçilerden Firdevs Sezer ile Barış Kaya ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan şikayetçi Barış Kaya'nın avukatı Burcu Ayık, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın, müvekkiline yönelik yağma suçunu işlediğini ve bu suçtan da cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Şikayetçi Firdevs Sezer'in avukatı Büşra Bozdağ da maktulün dosyaya giren otopsi raporuna değinerek, "Maktulün kanı ile sanığın DNA örnekleri kalas üzerinde bulunmuştur. Ölüm, künt travmaya bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleşmiştir. Dolayısıyla maktulün yere düşüp başını çarparak öldüğüne dair iddialara itibar edilmemelidir. Şikayetimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Doğan Uslu, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "İşi olan, çalışan bir insanım. Herhangi bir kimseden şimdiye kadar para istemedim. Kimseye de para için saldırmadım." ifadelerini kullandı.

-Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uslu'yu, şikayetçi Barış Kaya'ya yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığı, maktul Hüseyin Sezer'i, "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infial sonucu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, Uslu'nun olumlu davranışlarını dikkate alarak cezayı müebbet hapse indirdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, bu karar kesinleştiğinde, başka bir suçtan Asliye Ceza Mahkemesince görülen davada verilen cezası ertelenen sanık hakkında, ilgili mahkemeye bildirimde bulunulmasına hükmetti.

- Olayın geçmişi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim 2020'de saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki bir eğlence mekanından çıkan Hüseyin Sezer'in, para isteyen bir kişi tarafından kalasla yaralanması, yanındaki arkadaşlarına da saldırılması olayına ilişkin çalışma başlatmış, olay yerinden kaçan şüpheli Doğan Uslu'yu yakalamıştı. Uslu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ağır yaralanan Hüseyin Sezer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Doğan Uslu'nun "kasten öldürme" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından müebbet ve 12 yıl kadar hapis cezana çarptırılması isteniyordu.

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