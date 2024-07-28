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        Haberler Gündem İstanbul Galata Köprüsü'nde hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Galata Köprüsü'nde hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

        Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 03:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 03:18
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        Galata Köprüsü'nde kaza: 2 yaralı
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        Kaza, saat 00.30 sıralarında Fatih ilçesi, Galata Köprüsü'nde meydana geldi.

        Eminönü istikametinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araca çarparak devrildi.

        Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari aracın içindeki 1'i kadın 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılma ve yolun temizlenmesi çalışmaları sırasında trafik akışı yaklaşık bir saat dururken, Galata Köprüsü Fatih istikametinde yoğun trafik oluştu. Hasarlı araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrardan normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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