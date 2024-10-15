Galata Kulesi'nde pembe farkındalık

Meme kanserinde farkındalık için Galata Kulesi‘ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı
Meme kanserinde farkındalık için Galata Kulesi'ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı
Giriş: 15.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:07
İstanbul'un siluetinin simge yapılarından Galata Kulesi'nde farkındalığa dair etkinlik gerçekleştirildi ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı dikkat çekti.
Galata Kulesi‘ne 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntü vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.
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