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        Haberler Sağlık Galata Kulesi'nde pembe farkındalık | Sağlık Haberleri

        Meme kanserinde farkındalık için Galata Kulesi‘ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı

        Meme kanserinde farkındalık için Galata Kulesi'ne pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:07
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        Galata Kulesi'nde pembe farkındalık
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        İstanbul'un siluetinin simge yapılarından Galata Kulesi'nde farkındalığa dair etkinlik gerçekleştirildi ve 'erken teşhis hayat kurtarır' yazısı dikkat çekti.

        Galata Kulesi‘ne 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için pembe kurdele görüntüsü yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntü vatandaşlar tarafından cep telefonlarına kaydedildi.

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        #Galata Kulesi
        #meme sağlığı haftası
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