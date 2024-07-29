Galata Kulesi yakınında yangın!
İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında bulunan bir otelin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.